Экс-сотрудник полиции безопасности Эстонии осужден на пять лет за шпионаж в пользу РФ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Эстонии к пяти годам заключения приговорен бывший сотрудник полиции безопасности Владимир Куликов за шпионаж в пользу России.

Обвинительный приговор был вынесен Харьюнским уездным судом еще в сентябре, но 4 октября он вступил в силу, сообщил портал телерадиовещания ERR.

Куликова обвинили в разведывательной деятельности против Эстонии, а также создании и поддержании антиэстонских связей. Детали обвинения не разглашаются. Однако признаков госизмены, о которой ранее говорило руководство полиции безопасности, не обнаружили.

Куликов уволился из полиции безопасности в 2012 году из-за полученной на службе травмы. Ему рекомендовали не посещать РФ из-за интереса российских спецслужб. Но Куликов все-таки в Россию поехал, где спецслужбы РФ вступили с ним в контакт.

Во время службы в полиции безопасности он был награжден орденом Орлиного креста. Один раз он признавался в полиции безопасности сотрудником года. После ухода со службы работал тренером по дзюдо.

Куликов был задержан 26 марта, на следующий день его арестовали.