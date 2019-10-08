Осужденный за шпионаж в пользу РФ экс-сотрудник эстонской спецслужбы лишен госнаграды

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила ордена осужденного за шпионаж бывшего сотрудника полиции безопасности страны (КаПо) Владимира Куликова.

Сайт президентской канцелярии сообщил во вторник, 8 октября, что по предложению департамента полиции безопасности Кальюлайд лишила Куликова знака отличия "Серебряный крест Орлиного креста", которым тот был награжден 9 февраля 1998 года.

Куликов уволился из КаПо в 2012 году из-за полученной на службе травмы. Во время работы в полиции безопасности он был награжден орденом Орлиного креста, а также однажды признавался в КаПо сотрудником года.

КаПо задержала своего бывшего сотрудника 26 марта 2019 года по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Тогда же пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп сказал, что Куликову рекомендовали не посещать Россию из-за возможного интереса к нему российских спецслужб, но он все-таки поехал в РФ, где спецслужбы и вступили с ним в контакт.

В сентябре Харьюский уездный суд приговорил Куликова к пяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу России, приговор вступил в силу в октябре. Он обвинялся в поддержании антиэстонских связей и направленной против эстонского государства разведывательной деятельности. Детали обвинения не разглашались.