Посол Ирана объяснил задержание российской журналистки

Он обещал, что скоро Юлия Юзик будет освобождена

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в Тегеране, поскольку к ней возникли вопросы у правоохранительных органов Ирана и от нее ждали пояснений, скоро ее освободят, заявил заместителю министра иностранных дел России Игорю Моргулову посол Ирана Мехди Санаи. Об этом сообщили в МИД России.

Посла пригласили в МИД 4 октября, чтобы выяснить, почему Юзик была задержана. Ранее представитель министерства Мария Захарова обещала взять ситуацию на личный контроль.

О задержании Юзик сообщили в фейсбуке журналист Борис Войцеховский и дочь журналистки. По данным Войцеховского, Юзик заподозрили в шпионаже в пользу Израиля и ей грозило до десяти лет тюрьмы. По прилете в Тегеран пограничники забрали у нее паспорт, а 3 октября ее задержали в гостиничном номере, выломав дверь. Судить ее должны были в субботу, писали Войцеховский и дочь задержанной.

Юзик ранее работала в газете "Комсомольская правда", в журнале "Русский Newsweek", а с 2003 года она занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга "Невесты Аллаха" (о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России). Она также написала книгу "Бесланский словарь". В 2016 году Юзик была выдвинута на выборы Госдумы от партии ПАРНАС в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.