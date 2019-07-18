В Киото больше десяти человек погибли в результате поджога анимэ-студии

Очевидцы слышали хлопок, некоторые говорят, что видели поджигателя

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Киото произошел сильный пожар в анимэ-студии Kyoto Animation. Полиция проверяет версию поджога, предполагаемый поджигатель задержан. По последним данным, погибли 12 человек, сообщили телеканалу NHK в полиции.

Погибли по меньшей мере 13 человек и почти 40 пострадали, сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на полицию и спасателей.

こんなことがあっていいのか。。。アメリカからですが、京アニで働く方々の無事を祈ってます。#kyoani

More than 30 injured in Kyoto anime studio fire | NHK WORLD-JAPAN News https://t.co/1QwvlcdREC — KUMAJIRO (@BearKUMAJIRO) July 18, 2019

Пожар начался около 10:35 по местному времени. На тот момент в трехэтажной студии работали примерно 70 человек. Больше всего погибших нашли пока на втором этаже.

По словам очевидцев, они слышали хлопок и затем почувствовали дым, передает NHK. Некоторые рассказали полицейским, что видели мужчину, который закричал: "Умрите", - и устроил пожар, сообщает Kyodo.

По версии полиции, поджигатель разлил по студии горючую смесь, возможно, бензин, и поджег ее. Среди госпитализированных оказался 41-летний мужчина, который заявил, что устроил поджог в студии. Его взяли под стражу.