Иран пообещал скоро разъяснить Москве инцидент с задержанием журналистки Юзик

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Иранские власти пообещали в скором времени предоставить российской стороне подробности задержания журналистки Юлии Юзик, сообщили в посольстве РФ в Тегеране в субботу.

"Посольство находится в постоянном контакте с иранскими коллегами и делает все возможное для освобождения Юлии #Юзик. Были запрошены консульский доступ к ней и разъяснения по поводу случившегося. Партнеры обещали в ближайшее время информировать по существу поставленных вопросов", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в телеграм-канале посольства.

О задержании Юзик в столице Ирана накануне сообщил в своем фейсбуке журналист Борис Войцеховский. В свою очередь пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко сказал "Интерфаксу", что посольство РФ в Тегеране в курсе ее задержания и разбирается с ситуацией.

Посол Ирана Мехди Санаи также в пятницу на встрече в МИД России с замглавы ведомства Игорем Моргуловым заявил, что Юзик скоро освободят.