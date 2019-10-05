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Иран пообещал скоро разъяснить Москве инцидент с задержанием журналистки Юзик

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Иранские власти пообещали в скором времени предоставить российской стороне подробности задержания журналистки Юлии Юзик, сообщили в посольстве РФ в Тегеране в субботу.

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"Посольство находится в постоянном контакте с иранскими коллегами и делает все возможное для освобождения Юлии #Юзик. Были запрошены консульский доступ к ней и разъяснения по поводу случившегося. Партнеры обещали в ближайшее время информировать по существу поставленных вопросов", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в телеграм-канале посольства.

О задержании Юзик в столице Ирана накануне сообщил в своем фейсбуке журналист Борис Войцеховский. В свою очередь пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко сказал "Интерфаксу", что посольство РФ в Тегеране в курсе ее задержания и разбирается с ситуацией.

Посол Ирана Мехди Санаи также в пятницу на встрече в МИД России с замглавы ведомства Игорем Моргуловым заявил, что Юзик скоро освободят.

Иран Юлия Юзик

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