Поиск

Число жертв беспорядков в Ираке превысило сто человек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате беспорядков в Ираке достигло как минимум 104 человек, сообщает в воскресенье телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на представителя иракского МВД генерал-майора Саад Маана.

Среди жертв - восемь сотрудников сил безопасности.

Еще более шести тысяч человек получили ранения.

Также представитель МВД сообщил, что протестующие в ходе беспорядков сожгли 51 общественное здание и восемь офисов различных политических партий.

Ранее премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди призвал протестующих покинуть улицы Багдада и других иракских городов, пообещав, что правительство пойдет им навстречу в том, что касается реформ в социально-экономической сфере.

Среди реформ - увеличение пособий для нуждающихся семей, пособий по безработице и распределение земельных участков. Также власти пообещали бороться с безработицей среди молодежи. В частности, предлагается создать крупные торговые комплексы, где люди смогут трудоустроиться.

В воскресенье протесты, в основном, утихли. Многие учащиеся отправились на занятия в университеты и школы, госслужащие вернулись на работу. Однако подъезды к площади Тахрир в Багдаде, куда выходили протестующие, перекрыты бронированными автомобилями.

Ирак

Новости по теме

Новости

После стрельбы в баре в Канзасе начались поиски двоих преступников

СМИ узнали о новом информаторе по "украинскому делу" в США

СМИ узнали о новом информаторе по "украинскому делу" в США

В Киеве 10 тысяч человек вышли на митинг против закона об особом статусе Донбасса

В Киеве 10 тысяч человек вышли на митинг против закона об особом статусе Донбасса

Премьер Ирака пообещал народу реформы в социально-экономической сфере

Премьер Ирака пообещал народу реформы в социально-экономической сфере

Астронавты НАСА вышли в космос с борта МКС

Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити

Полиция Гонконга снова пустила в ход слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Полиция Гонконга снова пустила в ход слезоточивый газ для разгона демонстрантов

The Guardian сообщила о грозящем Джонсону раскрытии переписки с предполагаемой любовницей

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 октября

Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II

Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');