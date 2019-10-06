Число жертв беспорядков в Ираке превысило сто человек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате беспорядков в Ираке достигло как минимум 104 человек, сообщает в воскресенье телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на представителя иракского МВД генерал-майора Саад Маана.

Среди жертв - восемь сотрудников сил безопасности.

Еще более шести тысяч человек получили ранения.

Также представитель МВД сообщил, что протестующие в ходе беспорядков сожгли 51 общественное здание и восемь офисов различных политических партий.

Ранее премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди призвал протестующих покинуть улицы Багдада и других иракских городов, пообещав, что правительство пойдет им навстречу в том, что касается реформ в социально-экономической сфере.

Среди реформ - увеличение пособий для нуждающихся семей, пособий по безработице и распределение земельных участков. Также власти пообещали бороться с безработицей среди молодежи. В частности, предлагается создать крупные торговые комплексы, где люди смогут трудоустроиться.

В воскресенье протесты, в основном, утихли. Многие учащиеся отправились на занятия в университеты и школы, госслужащие вернулись на работу. Однако подъезды к площади Тахрир в Багдаде, куда выходили протестующие, перекрыты бронированными автомобилями.