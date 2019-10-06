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Премьер Ирака пообещал народу реформы в социально-экономической сфере

Премьер Ирака пообещал народу реформы в социально-экономической сфере
На антиправительственном протесте в Багдаде 5 октября
Фото: Reuters

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство Ирака в воскресенье после почти недели протестов распорядилось провести более десятка реформ в социально-экономической сфере, сообщают западные СМИ.

Среди реформ - увеличение пособий для нуждающихся семей, пособий по безработице и распределение земельных участков. Также власти пообещали бороться с безработицей среди молодежи. В частности, предлагается создать крупные торговые комплексы, куда люди смогут трудоустроиться.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди призвал протестующих покинуть улицы Багдада и других иракских городов, пообещав, что правительство пойдет им навстречу в том, что касается реформ в социально-экономической сфере. Он отметил, что потребовал от сил безопасности страны не применять боевые патроны против демонстрантов, если речь не идет о самообороне.

"Мы не можем принять нынешнюю ситуацию... Я готов пойти куда угодно к нашим протестующим и встретиться с ними или отправить к ним посланников без сопровождения военных. Я пойду и встречусь с ними без оружия, я сяду рядом с ними и выслушаю их требования", - заявил он в ночь на воскресенье в обращении, которое транслировало ТВ.

В воскресенье протесты, в основном, утихли. Многие учащиеся отправились на занятия в университеты и школы, госслужащие вернулись на работу. Однако подъезды к площади Тахрир в Багдаде, куда выходили протестующие, перекрыты бронированными автомобилями.

По последним данным, за пять дней протестов погибли порядка 100 человек, большинство из них в Багдаде, более четырех тысяч получили травмы.

Иракцы выходили на демонстрации против безработицы, правительственной коррупции и низкого качества общественных услуг. Многие протестующие - представители молодежи. В основном протесты затронули столицу и юг Ирака. Из-за акций власти заблокировали доступ к интернету в значительной части страны.

Ирак

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