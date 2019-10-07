Запуск правового комитета ГА ООН перенесли из-за проблем с визой у делегации Ирана

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Решение вопроса о запуске работы комитета по правовым вопросам (шестого комитета) Генассамблеи ООН переносится на вторник из-за проблем с визами у иранской делегации, заявил председатель шестого комитета, постпред Словакии при ООН Михал Млынар.

"Боюсь, что мне придется сообщить вам, что потребуется дополнительное время и дополнительные усилия, чтобы продвинуться по этому вопросу", - сказал он на заседании шестого комитета.

По его словам, следующее пленарное заседание начнется завтра примерно в 11:30 по времени Нью-Йорка (18:30 по Москве).

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