Белый дом заявил, что США не выводят войска из Сирии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Высокопоставленный чиновник администрации президента США во время телефонного брифинга с журналистами заявил, что решение Дональда Трампа о передислокации войск не является выводом военных США из Сирии, сообщают американские СМИ.

"Это не является выводом войск из Сирии, речь идет о перемещении небольшого числа военных ", - заявил чиновник.

Он уточнил, что речь идет от 50 до 100 военнослужащих, которые будут перемещены на другие базы в регионе.

Представитель Белого дома также отверг обвинения, что Трамп своим решением дал Турции "зеленый свет" на проведение операции.

"Сегодня в New York Times появился заголовок, что президент одобрил операцию на севере Сирии. Мы очень четко дали понять, что не одобряли и не одобряем операцию на севере Сирии", - отметил он.

Ранее президент США заверил, что принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии лишь потому, что не хочет там воевать.

"Мы хотим, чтобы наши военные возвращались домой. Это было моим предвыборным обещанием", - пояснил Трамп.

Он повторил мысль, которую ранее сформулировал в твиттере, о том, что не хочет, чтобы США вели "бесконечные войны".

В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Ряд СМИ ранее в понедельник сообщил, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.