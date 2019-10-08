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Лукашенко заявил, что градус конфронтации между Россией и Западом достиг предела

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия озабочена тем фактом, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела, заявил президент республики Александр Лукашенко во вторник на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

"Эксперты в области безопасности и разоружения с обеих сторон уже рисуют ужасающую в своем правдоподобии картину. Всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны", - заявил белорусский президент, которого цитирует агентство БелТА.

По его мнению, после недавнего выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ключевых его участников - США и России - процесс разрушения архитектуры контроля над вооружениями фактически вышел на финишную прямую. "Последний рубеж - Договор по стратегическим наступательным вооружениям 2019 года", - добавил глава государства.

Лукашенко отметил, если стороны не договорятся о его продлении, всего через два года "мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться". "Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой - пропасть", - предупредил белорусский президент.

В понедельник, 7 октября, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил, что Минск не хочет оказаться на линии цивилизационного разлома и на острие противостояния России и НАТО.

Александр Лукашенко Белоруссия НАТО

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