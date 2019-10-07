Минск заявил, что Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния РФ и НАТО

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия не хочет оказаться на линии цивилизационного разлома и на острие противостояния России и НАТО, заявил министр иностранных дел Владимир Макей на открытии форума по вопросам европейской безопасности в Минске в понедельник.

"Мы живем в этом регионе и хотим, чтобы здесь царили мир и спокойствие", - отметил Макей.

Глава МИД подчеркнул, что белорусы, как никто другой, знают, чем чревато положение буферной зоны. "Этот тяжелый урок мы уже проходили в своей истории, и не раз", - заметил Макей. По его словам, в Белоруссии остро чувствуют ответственность за безопасность не только своей страны, но и всей Европы.

"Безопасность Белоруссии неразрывно связана с безопасностью континента. Будет спокойно в Европе - будут мир и стабильность в нашей стране. И наоборот", - считает министр.

Макей заметил, что из Белоруссии, где пересекаются европейская и евразийская интеграция, "где проходит граница между странами - участницами НАТО и ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности - ИФ), где рядом, в Украине, продолжается конфликт и гибнут люди, особенно отчетливо видно, насколько опасны бездействие и отсутствие политической воли к компромиссам".

Он обратил внимание, что будущее страны во многом зависит от того, смогут ли ее союзники и партнеры договориться между собой. "По этой причине, используя все возможности, Белоруссия настойчиво выступает на международной арене за диалог, за честное, открытое обсуждение проблемных вопросов", - подчеркнул глава МИД.

В сентябре государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась говорил, что взаимоотношения республики с НАТО развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией.