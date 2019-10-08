Лукашенко предложил разработать декларацию о неразмещении РСМД

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия готова разработать текст декларации ответственных сторон о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер признал, что такая декларация не будет равноценной заменой Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Но исходим из того, что она (декларация - ИФ) могла бы помочь в заполнении правового вакуума в регулировании данного сегмента вооружений", - продолжил Лукашенко.

Он надеется, что такой документ получит поддержку многих государств и станет практическим вкладом в реализацию инициативы Минска о запуске международного диалога о безопасности.

"Совместные действия по сохранению достижений Договора о ракетах средней и меньшей дальности в Европе могут стать важным шагом на этом пути", - резюмировал Лукашенко.

Ранее во вторник белорусский президент также говорил, что конфронтация между Россией и Западом достигла предела. По словам Лукашенко, "всего за несколько минут" РФ и НАТО могут пройти путь от локального конфликта до ядерной войны. Президент также отметил, что после выхода из ДРСМД США и России процесс разрушения архитектуры контроля над вооружениями фактически вышел на финишную прямую.

2 августа 2019 года США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон объяснил это тем, что РФ якобы не соблюдала договор. В России считают такие обвинения лишенными оснований и обвиняют в несоблюдении договора Соединенные Штаты.