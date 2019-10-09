Меркель и Зеленский согласились, что настало время для саммита в нормандском формате

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в среду поговорили по телефону и в ходе этого разговора высказались за проведение саммита "нормандской четверки", сообщает агентство Bloomberg.

"Меркель и Зеленский согласились, что пришло время для саммита в нормандском формате", - отметило агентство.

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина и Франция.

Ранее в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в скором времени саммита в "нормандском формате", и выразил надежду, что на нем будут достигнуты осязаемые результаты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что решение о проведении "нормандского саммита" в случае срыва процесса разведения сил в населенных пунктах Петровское и Золотое на востоке Украины будут принимать лидеры "четверки". На вопрос, пройдет ли саммит в случае срыва разведения сил и средств в Донбассе, Песков сказал: "Все будет зависеть от решения глав государств". "Но в целом, конечно, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации "минских договоренностей", - заключил он.

Ранее ожидалось, что ополченцы ДНР и ЛНР и украинские военные разведут вооружения на пилотных участках разграничения в Петровском и Золотом в среду, однако этого не произошло - в самопровозглашенных республиках обвинили украинскую сторону в срыве разведения сил.