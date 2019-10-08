В ЛНР заявили о готовности к отводу сил в Золотом с 9 октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Самопровозглашенная Луганская народная республика уведомила Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ о готовности к разведению сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Золотое, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его данным, начало процесса разведения сил в Золотом запланировано на 9 октября. Представитель пресс-службы отметил, что Народная милиция обеспечивает безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, которые будут следить за отводом сил в Золотом.

1 октября спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней Контактной группе в Минске Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании группы в Минске, однако в указанный день стороны не начали разводить силы.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник заявил, что это произошло потому, что эти населенные пункты были обстреляны несколько дней назад, тогда как договоренность об отводе предусматривала условие для разведения сил - семидневное сохранение мира на этих территориях.