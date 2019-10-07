В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Разведение сил в Золотом и Петровском в Донбассе не началось, поскольку эти населенные пункты были обстреляны несколько дней назад. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Ранее в Минске была достигнута договоренность, что разведение сил начнется 7 октября. Однако условием для начала процесса было семидневное сохранение мира на этих территориях, напомнил министр. Теперь украинская сторона будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины, который покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим шагам по разведению войск.

По условиям соглашения, после отвода живой силы на линии соприкосновения должны были остаться фортификационные сооружения.

"Если мы увидим, что та сторона не выполняет, более того, не дай бог, она планирует какие-то агрессивные действия, наши вооруженные силы займут свои позиции", - добавил Пристайко.

После отвода войск охрану и безопасность населенных пунктов будет обеспечивать Национальная полиция Украины

"Договоренность в Минске о разведении в Золотом и Петровском, так как там уже были разведения в 2016 году, 7 дней "тишины" не предполагает. И второе - самообстрелы - это давняя тактика Киева для срыва выполнения договоренности о разведении. Станица (Луганская - ИФ) якобы обстреливалась регулярно, пока Киев действительно не решил разводить войска. И тогда все затихло", - написал в телеграм представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы в Минске Родион Мирошник.

В свою очередь, источник в правительстве ЛНР сообщил "Интерфаксу", что отвод вооружений как таковой в понедельник не планировался. По его словам, 7 октября стороны должны были уведомить наблюдателей ОБСЕ о расположении сил и средств на участках отвода.

Петровское и Золотое в понедельник должны посетить начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, заместитель главы Нацполиции Вадим Троян и представители министерства обороны, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах.

1 октября спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней Контактной группе в Минске Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании Контактной группы в Минске.