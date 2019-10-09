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На севере Афганистана обнаружили заминированный автомобиль с тонной взрывчатки

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Крупный теракт предотвращен на севере Афганистана в городе Сарипуль, оперативники обнаружили заминированный автомобиль, в котором была почти одна тонна взрывчатки, сообщил во вторник начальник пресс-центра афганского МВД Нусрат Рахими.

Как написал Рахими, взрывчатку заложили в машину УАЗ террористы из запрещенной в РФ экстремистской организации "Талибан". Других подробностей инцидента начальник пресс-центра не привел.

В сентябре в городе Калот на юге Афганистана был подорван заминированный автомобиль, все близлежащие здания были полностью разрушены, погибли 39 человек, 185 человек получили ранения. Ответственность за атаку взял на себя "Талибан". Позднее в том же месяце афганский спецназ задержал организатора этого теракта.

Нусрат Рахими Афганистан МВД

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