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В Афганистане задержали организатора теракта, унесшего жизни 39 человек

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Афганские "коммандос" задержали в центральной провинции Газни девать боевиков, включая организатора теракта в южной провинции Забуль, в котором погибли 39 человек, 185 человек получили ранения, сообщает в субботу пресс-служба Минобороны страны.

"В ходе операции в провинции Газни военнослужащие спецназа арестовали девять террористов, в том числе трех организаторов террористических атак. Один из них непосредственно несет ответственность за недавнее нападение в провинции Забуль, приведшее к многочисленным жертвам среди мирного населения", - рассказали в военном ведомстве.

19 сентября утром в городе Калот, административном центре провинции Забуль на юге Афганистана, был подорван заминированный автомобиль, все близлежащие здания были полностью разрушены. Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Талибы заявили, что целью нападения было местное управление безопасности.

Афганские власти сообщили, что жертвами теракта стали мирные жители, в том числе пациенты и медперсонал находящейся рядом городской больницы.

Афганистан Талибан

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