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Афганские военные убили более 50 талибов, отражая атаку на провинцию Фарьяб

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В ходе отражения атаки боевиков террористической группировки "Талибан" (запрещена в РФ) на северо-западе Афганистана за ночь убито 53 экстремиста, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи в воскресенье.

"Крупная атака экстремистов на уезд Маймана, где находится административный центр провинции, началась вечером в субботу с территории уезда Паштун Кот в районе населенных пунктов Гадои-Кала и Хваджа-Номусо. При отражении атаки при поддержке авиации и артиллерии было ликвидировано 53 террориста, в том числе несколько их ключевых командиров. Тела убитых боевиков остались на поле боя, их личности уточняются", - сказал Резаи.

По его словам, в ходе боя ранены четверо афганских военнослужащих. Резаи также отметил, что никто из мирных жителей не пострадал.

Афганистан Талибан

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