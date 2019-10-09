ДНР обвинила украинских военных в провокации на участке разведения сил

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Украинская сторона открыла огонь из стрелкового оружия по участку разведения сил в населенном пункте Петровское в Донбассе, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов журналистам в среду.

По его словам, действия украинских военных являются "нарушением режима прекращения огня и ранее данными украинской стороной гарантиями безопасности". "Это провокационный обстрел. ОБСЕ также фиксирует. Давайте дождемся 12 часов", - сказал Якубов

В свою очередь представители миссии ОБСЕ заявили, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ будет наблюдать за процессом разведения сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское.

"Мы готовы мониторить процесс, мы будем использовать патрули, наши камеры и наши беспилотные летательные аппараты с обеих сторон линии соприкосновения. Все наши наблюдения, как обычно, будут опубликованы в отчетах на нашем сайте",- сказал первый заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон.

Ранее в среду начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили интенсивность обстрелов территории ЛНР с целью срыва разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе Золотого. По его словам, вечером во вторник украинские военные обстреляли из вооружения БМП район населенного пункта Золотое-5.

Пресс-центр украинской операции Объединенных сил (ООС), в свою очередь, сообщал в среду, что ополчение самопровозглашенных республик Донбасса во вторник, 8 октября, 17 раз обстреляло позиции ВСУ.

На 9 октября запланировано разведение вооружений на пилотных участках разграничения в Донбассе.