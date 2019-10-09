В ЛНР заявили об обстреле с украинской стороны в районе разведения сил в Донбассе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины увеличили интенсивность обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) с целью срыва разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе населённого пункта Золотое в Донбассе, заявил в среду начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его данным, в 21:35 вторника украинские военные обстреляли из вооружения БМП район населенного пункта Золотое-5. "Мы также не исключаем, что организаторами подобной провокации могли быть националисты, прибывшие накануне в населенный пункт Золотое-4", - сказал начальник пресс-службы военного ведомства ЛНР.

Он отметил, что информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения в результате обстрела уточняется.

"Несмотря на стремления президента Украины Зеленского решить вооруженный конфликт на Донбассе мирным путем, командиры соединений в зоне карательной операции пытаются сорвать процесс разведения сил и средств на участке №2 "Золотое", начало которого запланировано на 9 октября", - заявил Осадчий.

Он добавил, что подразделения ЛНР "полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии и не поддаются на провокации противника".

На сегодня, 9 октября, запланировано разведение вооружений на пилотных участках разграничения в Донбассе. Как заявил "Интерфаксу" руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, ранее представители Донецка и Луганска уведомили ОБСЕ о готовности к разведению сил в Петровском и Золотом.

По его словам, на данный момент ВСУ занимают более 50 процентов участка, но, утвердив план-график 1 октября в Минске, украинская сторона обязалась устранить свои нарушения.

Он отметил, что народная милиция ДНР в отчётах ОБСЕ не зафиксировала нарушений на участке разведения в Петровском, поэтому представители ДНР в СЦКК выдвинутся на участок, просигнализируют о готовности к началу процесса и своем присутствии на месте при помощи белой сигнальной ракеты. После запуска аналогичной ракеты с украинской стороны будет дан следующий сигнал - зеленой ракетой, что будет означать непосредственно начало мероприятий по отведению техники и живой силы со стороны ВСУ.

Также на месте будут работать представители СММ ОБСЕ во главе с Марком Этерингтоном, которые будут фиксировать происходящее и мониторить ситуацию в течение всего процесса. Перед началом мероприятий Миссия запустит беспилотники для оценки и фиксации исходной ситуации на участке.

"Так как на данный момент СММ ОБСЕ зафиксировала у нас из нарушений в пределах участка только 10 метров траншеи, и у нас нет никакой техники, сил и средств, находящихся непосредственно в пределах участка разведения, то мы подключимся к процессу, когда согласно плану-графику начнутся мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений, а также разминированию", - подчеркнул руководитель представительства ДНР.

Между тем, ранее источник в силовых структура ЛНР сообщал "Интерфаксу", что отвод запланирован на первую половину дня.

"Никаких препятствий к отводу, в том числе нарушений режима прекращения огня со стороны ЛНР не зафиксировано. Отвод планируется в соответствии с графиком", - сказал источник.

Разведение сил и средств в Золотом и Петровском было определено на заседании Контактной группы в Минске.