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В Киеве сообщили о 17 обстрелах позиций ВСУ в Донбассе за сутки

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ополчение самопровозглашенных республик Донбасса во вторник, 8 октября, 17 раз обстреляло позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), нарушив таким образом режим прекращения огня, сообщил пресс-центр украинской операции Объединенных сил (ООС).

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в фейсбуке в среду утром.

По данным пресс-центра, были обстреляны позиции ВСУ близ населенных пунктов Пески, Опытное, Новотроицкое, Водяное, Новогригорьевка, Павлополь, Новолуганское, Луганское, хутор Вильный, Светлодарск.

Между тем, украинские военные один раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщило в среду представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Обстрелу с украинской стороны подвергся район населенного пункта Золотое-5 ", - говорится в сообщении. В представительстве уточнили, что украинские военные применили орудия БМП и стрелковое оружие.

Ранее в среду начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что ВСУ увеличили интенсивность обстрелов территории республики с целью срыва разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе Золотого. Он также не исключил возможности того, что к обстрелам были причастны бойцы полка "Азов", прибывшие в Золотое 8 октября.

На 9 октября запланировано разведение вооружений на пилотных участках разграничения в Донбассе. Как заявил "Интерфаксу" руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, ранее представители Донецка и Луганска уведомили ОБСЕ о готовности к разведению сил в Петровском и Золотом.

ВСУ Донбасс ЛНР

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