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Трамп назвал сумму, потраченную Вашингтоном на ближневосточные войны

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - США потратили $8 трлн на военные операции на Ближнем Востоке, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты потратили восемь триллионов долларов, воюя и поддерживая порядок на Ближнем Востоке", - написал он в твиттере.

По его словам, в регионе погибли тысячи американских солдат, а с "другой стороны" - миллионы людей.

"Отправляться на Ближний Восток было худшим решением за всю историю нашей страны", - подчеркнул президент, напомнив, что США вступили в региональные войны под ложным предлогом наличия у Ирака оружия массового уничтожения.

Подозрения о наличии в Ираке оружия массового уничтожения послужили основной причиной нападения союзных войск во главе с США и Великобританией на режим Саддама Хусейна. В феврале 2003 году занимавший в то время пост госсекретаря США Колин Пауэлл представил на Генассамблее ООН пробирку с якобы биологическим оружием. По его утверждению, она была добыта американскими разведчиками в Ираке. После этого в марте 2003 года началась операция "Иракская свобода". Однако специалисты не нашли доказательств существования у Ирака биологического, химического или ядерного оружия.

Трамп добавил, что сейчас Вашингтон "медленно и осторожно" выводит американских "великих солдат и военных домой".

Накануне Трамп заверил, что на фоне информации об отводе американских войск из северной Сирии Вашингтон не оставляет своих курдских союзников.

Президент также утверждал, что "любое необоснованное и ненужное применение силы Турцией будет разрушительным для ее экономики и ее очень хрупкой валюты".

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заверял, что принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии потому, что не хочет там воевать. Однако высокопоставленный чиновник администрации президента во время телефонного брифинга сказал, что решение Трампа о передислокации войск является не выводом военных США из Сирии, а лишь передислокацией небольшой группы военных.

США Ближний Восток

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