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Военные США не будут участвовать в операции Турции на севере Сирии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - США не будут поддерживать или участвовать в операции на севере Сирии, сообщил Белый дом.

"Сегодня президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция скоро начнет продвигаться вперед в своей давно запланированной операции на севере Сирии. Вооруженные силы США не будут поддерживать или участвовать в операции, а силы США, разгромив территориальный "халифат" ИГИЛ (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ), больше не будут находиться в непосредственной близости", - говорится в сообщении администрации президента.

Отмечается, что Турция теперь будет нести ответственность за всех боевиков ИГИЛ в районе, захваченном США за последние два года после разгрома территориального "халифата".

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности.

Также Эрдоган и Трамп договорились, что в ноябре лидеры обоих государств проведут переговоры в Вашингтоне.

Анкара стремиться очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

Турция Сирия США

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