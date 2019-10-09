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В ЛНР заявили о готовности к повторной попытке разведения сил в Золотом 10 октября

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центе по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе заявило о готовности Народной милиции ЛНР к повторной попытке разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе населtнного пункта Золотое в Донбассе.

"Народная милиция ЛНР готова к выполнению минских договоренностей, и учитывая, что на отведение сил и средств планом-графиком предусмотрено трое суток, повторно, 10 октября в 12:00 будет сигналом белой ракеты подтверждена готовность нашей стороны к возобновлению обязательств по разведению сил и средств на участке № 2 "Золотое", - говорится в заявлении руководителя представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко, опубликованном в телеграм-канале представительства ЛНР в СЦКК.

"Надеемся, что официальный Киев прислушается к нашей инициативе и примет меры по устранению нарушений рамочного решения и выполнит достигнутые договоренности", - добавил руководитель представительства ЛНР в СЦКК.

В специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ ранее заявили, что разведение сил на пилотных участках на линии соприкосновения в Донбассе в районе Петровского и Золотого будет продолжено в четверг, 10 октября.

Ранее ожидалось, что ополченцы ДНР и ЛНР и украинские военные разведут вооружения на пилотных участках разграничения в Петровском и Золотом в среду, однако в первой половине дня в самопровозглашенной Луганской народной республике обвинили украинскую сторону в срыве разведения сил.

ЛНР Донбасс Украина

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