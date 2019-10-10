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Зеленский заявил, что Порошенко подталкивает Украину к новому "Майдану"

Зеленский заявил, что Порошенко подталкивает Украину к новому "Майдану"
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Ефрем Лукатский/AP/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что кровопролития в случае организации массовых акций, к которым подталкивает бывший глава государства Петр Порошенко, не будет.

"Он (Порошенко - ИФ) против разведения (сил в Донбассе - ИФ) и ему кажется, что в связи с этим может быть Майдан... он несколько подталкивает людей и своими СМИ, и своими действиями", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Говоря о том, готов ли он к диалогу с людьми, которые выходят на Майдан, и какова будет его реакция, президент отметил: "Я общаюсь с людьми, и я готов общаться... Я ничего этого не боюсь, в любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтобы я не был президентом, смотрите, кровопролития не будет, я очень спокойно к этому отношусь".

При этом Зеленский предупредил, что в случае если он оставит пост президента, то тогда украинцы "не выберут прекращение войны, и они точно будут выбирать среди того "меню"... которое есть на этом продажном политическом рынке".

Ранее в октябре Порошенко выступил на акции протеста в Киеве, где высказался против отвода украинских вооружений на линии разграничения в Донбассе и против закона об особом статусе этого региона. Говоря о "формуле Штайнмайера" как ключе к урегулированию вооруженного конфликта на востоке страны, экс-президент Украины заявил: "Никто смысл этой формулы не знает и после того, как события происходят сейчас - и знать не будет. Это чисто российский сценарий".

Владимир Зеленский Петр Порошенко Украина

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