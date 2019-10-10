Эрдоган пригрозил ЕС миллионами сирийских беженцев

Так он отреагировал на критику Евросоюзом турецкой военной операции на севере Сирии

резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Reuters

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае жесткой критики Евросоюзом турецкой операции "Родник мира" в Сирии Анкара даст возможность 3,6 млн сирийских беженцев отправиться из Турции в Европу, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Выступая с речью в Анкаре, Эрдоган пригрозил в случае недовольства Турцией "отворить двери" для нелегалов и предостерег ЕС от использования термина "вторжение" в отношении операции "Родник мира".

"Если ЕС налепит ярлык оккупации на операцию "Родник мира", то Турция отворит двери для миллионов сирийских беженцев, чтобы они отправились в Европу", - приводит слова Эрдогана издание "Сабах".

"Турция будет игнорировать критику операции "Родник мира", которую мы начали против террористических элементов, в то время как десять иностранных сил свободно действуют в Сирии", - также сказал президент.

Кроме этого, он раскритиковал Египет и Саудовскую Аравию за их неприятие турецкой операции. "Первым делом, я призываю Саудовскую Аравию взглянуть в зеркало и ответить на вопрос, что вы делаете в Йемене", - заявил он.

Эрдоган также упомянул, что с момента начала операции "Родник мира" турецкие военные уничтожили 109 террористов. Всего же, по словам Эрдогана, за последние четыре года Турция нейтрализовала в общей сложности 16 тыс. террористов.

Турция 9 октября сообщила о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. Ее целью заявлена борьба против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.