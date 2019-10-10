Макрон заявил, что операция Турции в Сирии может быть на руку ИГ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Действия Вооруженных сил Турции на севере Сирии могут помочь террористам "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка) усилить свои позиции, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я самым решительным образом осуждаю наступательную военную операцию в Сирии и призываю Турцию завершить ее как можно скорее", - сказал Макрон, выступая в Лионе на конференции, посвященной борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

"Турция берет на себя ответственность за риск того, что ее действия помогут ИГ восстановить свой "халифат", - отметил французский лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов "Исламского государства" в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

По словам Эрдогана, с момента начала операции "Родник мира" турецкие военные уничтожили 109 террористов.