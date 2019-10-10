Поиск

Макрон заявил, что операция Турции в Сирии может быть на руку ИГ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Действия Вооруженных сил Турции на севере Сирии могут помочь террористам "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка) усилить свои позиции, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.

Вторжение Турции в Сирию

"Я самым решительным образом осуждаю наступательную военную операцию в Сирии и призываю Турцию завершить ее как можно скорее", - сказал Макрон, выступая в Лионе на конференции, посвященной борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

"Турция берет на себя ответственность за риск того, что ее действия помогут ИГ восстановить свой "халифат", - отметил французский лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов "Исламского государства" в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

По словам Эрдогана, с момента начала операции "Родник мира" турецкие военные уничтожили 109 террористов.

Турция Сирия Исламское государство Эммануэль Макрон

Новости по теме

Новости

Двоих выходцев из СССР арестовали в США по делу о финансировании предвыборной кампании

Двоих выходцев из СССР арестовали в США по делу о финансировании предвыборной кампании

Добыча ОПЕК в сентябре рухнула на 1,3 млн б/с из-за атак в Саудовской Аравии

Добыча ОПЕК в сентябре рухнула на 1,3 млн б/с из-за атак в Саудовской Аравии

Лондон назвали кокаиновой столицей Западной Европы

Лондон назвали кокаиновой столицей Западной Европы
Нобелевская премия - 2019

Нобелевскую премию по литературе присудили Ольге Токарчук и Петеру Хандке

Нобелевскую премию по литературе присудили Ольге Токарчук и Петеру Хандке
Вторжение Турции в Сирию

Эрдоган пригрозил ЕС миллионами сирийских беженцев

Эрдоган пригрозил ЕС миллионами сирийских беженцев

Европарламент заявил об особо опасном характере российской пропаганды

Журналистке Юзик в Иране вменяли в вину контакты с израильтянами в фейсбуке

Журналистке Юзик в Иране вменяли в вину контакты с израильтянами в фейсбуке

При взрыве на заводе в Австрии серьезно пострадали два человека

Вторжение Турции в Сирию

В Турции отчитались об успешном ходе военной операции на севере Сирии

Зеленский заявил, что Порошенко подталкивает Украину к новому "Майдану"

Зеленский заявил, что Порошенко подталкивает Украину к новому "Майдану"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');