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Зеленский сказал, что пока думает об увольнении Кличко

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной городской администрации (КГГА).

"Почему не уволил? Пока думаю об этом. Как вы знаете, наши депутаты голосуют закон "О столице ", и я считаю, что эти функции (главы КГГА и мэра - ИФ) должны быть разделены. Мы общались, кстати, с мэром, и я знаю, что он против разделения этих функций. Я не вижу конфликта в этом вопросе. Просто у него (Кличко - ИФ) одно мнение, у меня - другое ", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

При этом перед принятием окончательного решения об увольнении Кличко президент планирует еще раз пообщаться с ним. "Мы посмотрели, как это в других европейских столицах - у некоторых эти функции разделены, у некоторых объединены. Но я думаю, что нужно разделить", - сказал он.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. 4 сентября правительство согласовало увольнение.

В свою очередь Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

В связи с этим, Кличко подал два иска в Окружной административный суд Киева - на кабинет министров Украины, премьер-министра Алексея Гончарука и второй - на руководителя офиса президента Андрея Богдана.

Владимир Зеленский Виталий Кличко Украина Киев

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