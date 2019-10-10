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Зеленский сказал, что Украина не получала предложений "обменять" Крым на Донбасс

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ни в одном из переговорных форматов не было даже намека на то, чтобы в обмен на "освобождение оккупированной территории Донбасса" Киев признал Крым российской территорией.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве. В целом, по его словам, в настоящее время переговоры с Москвой идут в нескольких форматах: "По телефону - по поводу возвращения пленных, которые на территории России, в Минском формате - по поводу Донбасса, и о Крыме там речь не идет, и в "нормандском формате", о чем мы слышим только о предстоящей дате встречи".

Президент пообещал, что на встрече в "нормандском формате" он "обязательно будет поднимать вопрос о Крыме".

Ранее в четверг директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил "Интерфаксу", что РФ не будет обсуждать с Зеленским тему Крыма ни в "нормандском", ни в каком другом формате. "Если Зеленский попытается на саммите "нормандской четверки" даже просто заговорить о Крыме, это приведет к немедленному прекращению переговоров", - сказал эксперт.

По словам политолога, "такие неуместные и непрофессиональные "креативы" могут просто разрушить "нормандский" формат".

Владимир Зеленский Крым Донбасс Украина

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