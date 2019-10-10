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Двоих выходцев из СССР арестовали в США по делу о финансировании предвыборной кампании

Двоих выходцев из СССР арестовали в США по делу о финансировании предвыборной кампании
Фото: Reuters

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Два бизнесмена из окружения Руди Джулиани, личного адвоката Дональда Трампа, были арестованы в Вашингтоне, сообщает CNN. Речь идет о выходцах из СССР Игоре Фрумане и Льве Парнасе.

Они арестованы по делу о нарушении закона о финансировании предвыборной кампании. В ближайшее время суд определит им меру пресечения. Предположительно, они жертвовали сотни тысяч долларов в так называемые суперкомитеты (PAC), которые занимаются поддержкой новой избирательной кампании Трампа.

По данным СМИ, Фруман и Парнас помогали Джулиани выйти на официальных лиц на Украине, чтобы построить дело против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. Этой осенью в США разгорелся скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. СМИ утверждают, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

NBC утверждает, что Парнас в детстве переехал в США из России, а Фруман - из Белоруссии после падения железного занавеса.

Оба должны были в ближайшие дни дать показания следователям, которые выясняют, есть ли основания для объявления импичмента президенту США.

The New York Times утверждает, что по делу о нарушениях при финансировании предвыборной кампании также предъявлены обвинения неким Андрею Кукушкину и Давиду Коррейе.

США Дональд Трамп

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