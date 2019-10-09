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Слушавший разговор Трампа с Зеленским чиновник назвал беседу сумасшедшей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сотрудник Белого дома, слушавший летний телефонный разговор между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским назвал эту беседу "сумасшедшей" и "пугающей", пишет The New York Times

Издание при этом ссылается на данные, содержащиеся в донесении информатора из ЦРУ, который ранее этой осенью и предупредил СМИ о своих опасениях по поводу этого разговора.

Осведомитель отметил, что его собеседник "явно был потрясен теми вещами, о которых стало известно (по итогам разговора - ИФ)". По его словам, юристы Белого дома сразу после разговора стали обсуждать последствия беседы, поскольку, по мнению того чиновника, Трамп совершил явное преступление, "принуждая иностранную державу начать расследование в отношении гражданина США в целях выдвижения собственной кандидатуры на переизбрание в 2020 году".

Телефонный разговор Трампа с Зеленским

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. СМИ со ссылкой на информатора сообщили, что Трамп заставлял Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Также утверждалось, что Трамп оказывал давление на Зеленского, задерживая выделение военной помощи Киеву и отказываясь от организации официального визита президента Украины в США.

Расследование, по данным СМИ, было призывно выяснить роль Байдена в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина. Он вел дело в отношении украинской нефтегазовой компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

Комитет по разведке палаты представителей США на фоне скандала опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского. Жалоба осведомителя основана на рассказах нескольких сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на роль Джо Байдена в прекращении расследования, но следов давления в ней нет.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Дональд Трамп Владимир Зеленский Джо Байден Хантер Байден США Украина

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