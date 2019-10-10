Поиск

Зеленский рассказал о своем видении обеспечения правопорядка в Донбассе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что после вывода с неподконтрольных правительству территорий Донбасса (ОРДЛО) вооруженных формирований функции контроля и обеспечения правопорядка в регионе должны иметь украинские полицейские и представители ОБСЕ, а госграницу с РФ контролировать украинские пограничники с миротворцами, которые будут им помогать.

В ходе длящегося более 11 часов пресс-марафона в четверг в Киеве Зеленский сказал: "Должна быть украинская полиция, должны быть (представители - ИФ) ОБСЕ, должны быть на границе между Украиной и Россией и помогать нашим пограничникам и миротворцы. Я думаю, что у нас должно быть совместное обеспечение мира. Тут не выйдет, что только полиция или Служба безопасности".

Поясняя свою позицию по этому вопросу, он отметил, что совместное обеспечение мира в регионе обусловлено сложившейся там сложной ситуацией.

"Тут не выйдет, что только полиция или только Служба безопасности, потому что сложная ситуация, потому что есть вооруженные люди, часть из которых выйдет (за пределы Украины - ИФ), а часть не выйдет, и будет скрываться. А часть (проживающих в ОРДЛО - ИФ) людей по-разному будет относиться к украинцам, которые туда вернутся, а часть украинцев, которые туда вернутся, будут тоже по-разному относиться к разным людям, которые местные. По этому это комплексный вопрос, очень сложный вопрос", - сказал Зеленский.

Украина Владимир Зеленский

Новости

Зеленский заявил, что никогда не встречался с Парнасом и Фруманом

Украинский МИД сообщил, что Россия вернет захваченные год назад корабли

Американцы Парнас и Фруман финансировали политкампании в США с бизнесменом из РФ

Дамаск отказался вести переговоры с "предавшими" Сирию курдами

Дамаск отказался вести переговоры с "предавшими" Сирию курдами

Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы

Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H, способные нести ядерное оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H, способные нести ядерное оружие

Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме в Пакистане

Что произошло за день: четверг, 10 октября

Зеленский исключил предоставление Донбассу автономного статуса

Двоих выходцев из СССР арестовали в США по делу о финансировании предвыборной кампании

Двоих выходцев из СССР арестовали в США по делу о финансировании предвыборной кампании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');