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Кабмин Украины отложил вступление в силу нового порядка въезда в Донбасс

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины на заседании в Мариуполе принял решение отложить вступление в действие постановления "Об утверждении порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий".

"Мы сегодня провели заседание правительства, на котором приняли ряд решений, направленных не только на улучшение бизнес климата, но и соцвопросов. Так, например, отложили действие требования, которое обязывало при пересечении КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда - ИФ) детям до 14 лет иметь паспорт для выезда за границу. Мы точно считаем, что это решение требует дополнительного изучения, поскольку оно нам кажется не совсем удачным", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV в понедельник.

При этом премьер не уточнил срок, на который было отложено вступление в действие постановления.

С 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов между "временно оккупированными" территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР и подконтрольными украинской власти территориями для детей до 14-ти лет: по новым правилам\. при пересечении линии разграничения дети должны иметь при себе загранпаспорт.

Украина Донбасс

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