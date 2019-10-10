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Дамаск отказался вести переговоры с "предавшими" Сирию курдами

Дамаск отказался вести переговоры с "предавшими" Сирию курдами
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
Фото: Reuters

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Официальный Дамаск не собирается вести переговоры курдскими силами, поскольку они "предали страну" и дали Турции предлог нарушить суверенитет Сирии, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление замглавы МИД Сирии Фейсала Микдада.

"Мы не согласимся ни на какой диалог или переговоры с теми, кто стал заложниками иностранных сил... На сирийской территории не будет плацдарма для агентов Вашингтона", - заявил он журналистам.

По словам Микдада, курдские группировки, в прошлые годы активно сотрудничавшие, в частности, с США, "предали страну и совершили преступление против нее".

В среду на пресс-конференции в столице Казахстана глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет максимально содействовать налаживанию диалога между Дамаском и сирийскими курдами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

Сирия

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