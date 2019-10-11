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Турция сообщила о первых потерях в ходе военной операции в Сирии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В ходе турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии погиб первый турецкий военнослужащий и еще трое были ранены. Об этом сообщило Минобороны страны, передает агентство Anadolu.

Военные также объявили, что в ходе операции были "нейтрализованы" еще 49 "террористов" курдской группировки "PKK/PYD-YPG" (Анкара связывает сирийских курдских повстанцев с "Рабочей партией Курдистана", которую считает террористической организацией). Общее число нейтрализованных террористов достигло 277.

Вторжение Турции в Сирию

Турецкие войска окружили приграничные сирийские города Рас-аль-Аин и Таль-Абйад. За четверг они заняли 11 деревень вокруг этих городов, сообщает Daily Sabah. Зону военной операции начали покидать беженцы, АР, ссылаясь на данные агентства ООН по делам беженцев, сообщает о тысячах переселенцев. По оценкам гуманитарных организаций, операция создала угрозу почти 500 тысячам человек.

Операцию "Родник мира" Турция начала 9 октября. Цель военных действий - создать 32-километровую зону безопасности на сирийской территории, вдоль своей границы, оттеснить оттуда курдов, которые ее контролировали до сих пор, и переселить туда около 2 миллионов сирийских беженцев, которые до сих пор находились в Турции.

Турция Сирия Рас-аль-Аин Таль-Абйад

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