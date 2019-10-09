Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.

"Американцы там (на северо-востоке Сирии - ИФ) организовывали квазигосударственные структуры, обеспечивали их жизнедеятельность, жизнеспособность и очень активно продвигали курдскую тему, причем таким образом ее продвигали, что это вызывало возражение у арабских племен, проживавших на этих территориях. Это очень опасная игра", - заявил Лавров в среду.

Он отметил, что "такое легкое обращение с крайне деликатной темой может всколыхнуть весь регион, и этого необходимо любой ценой избежать". "Мы доводим эту точку зрения до американской стороны. Надеюсь, что они слышат нас, но на практике пока мы не видим серьезных изменений их непоследовательной противоречивой политики", - подчеркнул Лавров.

По словам министра, он затрудняется сказать, что не так с действиями США в Сирии, но то, что эти действия "полны противоречий и отражают недоговороспособность наших американских коллег, - это является уже сформулированным фактом".

Министр напомнил, что российская сторона не раз призывала США "прекратить незаконную оккупацию территории в районе Ат-Танфа", где Вашингтон "фактически создал свою базу".

"Американцы много раз уже свои обещания нарушали. Как они, собственно, нарушили и обещание сократить, а впоследствии вообще закрыть территорию Ат-Танфа", - подчеркнул Лавров.

Министр также заявил, что ситуация на северо-востоке Сирии должна решаться через диалог правительства страны и курдской общины, Россия находится с ними в контакте и побуждает к такому диалогу. Об этом Лавров сказал, комментируя по просьбе "Интерфакса" заявление Анкары о возможном начале в ближайшее время военной операции на сирийско-турецкой границе.

"Мы услышали вчера заявление и официальных лиц Дамаска, и представителей курдов о том, что они к такому диалогу готовы. Будем стараться максимально посодействовать началу такого предметного разговора и рассчитываем, что он будет поддержан всеми основными внешними игроками", - сказал глава МИД РФ.

Курдская проблема в Сирии

Ранее СМИ сообщали, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе. Таким образом, США оставляют без защиты курдские отряды, ранее получавшие поддержку США, и освобождают север Сирии для военной операции Турции против курдов, которую планирует Анкара.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном ухудшались в 2018 году, в частности, в связи с отказом Турции освободить гражданина США пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвинили в причастности к попытке госпереворота. Однако пастор был освобожден властями Турции 12 октября.