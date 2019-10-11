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Anadolu сообщило о 228 ликвидированных террористах в ходе операции в Сирии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - ВС Турции ликвидировали 228 террористов в ходе военной операции "Родник мира" в Сирии, сообщило в четверг агентство Anadolu.

Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что с момента начала операции турецкие военные уничтожили 109 террористов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

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Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

Турция Сирия

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