ЕС обсудит вопрос санкций против Турции из-за операции "Источник мира"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - На саммите ЕС на следующей неделе будет обсуждаться возможность введения санкций против Турции в связи с операцией "Источник мира" в Сирии, заявила госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален в пятницу.

Об этом де Моншален сказала в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос о возможности санкций ЕС против Анкары из-за сирийской операции. В ответ на уточняющий вопрос журналиста о реальных перспективах таких мер, она подчеркнула, что этот вариант "рассматривается".

Она отметила, что на севере Сирии складываются "шокирующие условия для мирных жителей".

Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 17-18 октября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.