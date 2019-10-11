Турция сообщила о нейтрализации почти 350 боевиков с начала операции в Сирии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минобороны Турции в пятницу сообщило о том, что турецкие военные нейтрализовали 342 боевиков за время операции "Источник мира" на севере Сирии.

"Операция "Источник мира" продолжается в соответствии с планом", - приводит агентство "Анадолу" заявление ведомства.

Термин "нейтрализован", как правило, используется турецкими военными для того, чтобы обозначить бойцов, которые были убиты или взяты в плен.

Ранее Минобороны Турции сообщало о нейтрализации 277 террористов.

В Анкаре считают террористами бойцов курдских Отрядов народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций. Курдские ополченцы очень активны на севере Сирии. В частности, они считаются костяком оппозиционной группировки "Сирийские демократические силы".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален говорила ранее в пятницу, на саммите ЕС в октябре будет поднят вопрос о возможных санкциях против Турции из-за операции в Сирии. Она отметила, что на севере Сирии складываются "шокирующие условия для мирных жителей".