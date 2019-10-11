Поиск

В ДНР заявили о срыве последней попытки отвода вооружений в Петровском

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) третьи сутки не получают сигнала с украинской стороны о готовности к разведению сил на одном из пилотных участков на линии соприкосновения - в городе Петровское.

Как передает корреспондент "Интерфакса", представители Народной милиции ДНР в Петровском вновь запустили ракетницу белого цвета. Это является сигналом о готовности начать отвод.

Однако с украинской стороны аналогичный сигнал не последовал. Как сообщили "Интерфаксу" в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК), отвод вооружений сорван по вине Киева.

"Это конечный день, третий день, который был отведен на практические мероприятия по отведению (сил и средств - ИФ). Они не свершились, что является срывом плана-графика. Будем ждать дальнейших действий в Минске", - сказал журналистам глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

В среду и четверг (9-10 октября) ополченцы ДНР дважды запускали ракету, однако ответа с украинской стороны не последовало и разведение срывалось.

В соответствии с договоренностями на отвод вооружений в пилотных зонах дается три дня. К 12 октября вооружения и силы противоборствующих сторон в Петровском и Золотом должны быть разведены. Это является одним из условий проведения саммита глав государств "Нормандской четверки".

Петровское ДНР Украина

Новости по теме

Новости

Bloomberg назвал замгоссекретаря США Салливана будущим послом в России

Bloomberg назвал замгоссекретаря США Салливана будущим послом в России

МИД Ирана подтвердил версию о нападении на танкер в Красном море

Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

Лукашенко предложил РФ и Белоруссии обезопасить себя на время учений НАТО в Польше

Более тысячи авиарейсов отменены в Японии из-за приближающегося тайфуна

Более тысячи авиарейсов отменены в Японии из-за приближающегося тайфуна

Гендиректор одного из крупнейших в мире производителей ПО ушел в отставку

Экс-посла США на Украине отстранили за отказ просить Киев расследовать "дело Байдена"

Экс-посла США на Украине отстранили за отказ просить Киев расследовать "дело Байдена"

Самолет потерпел крушение при вылете из аэропорта Найроби

Самолет потерпел крушение при вылете из аэропорта Найроби

Загоревшийся в Красном море иранский танкер был поражен двумя ракетами

Вторжение Турции в Сирию

Турция сообщила о первых потерях в ходе военной операции в Сирии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');