В ДНР заявили о срыве последней попытки отвода вооружений в Петровском

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) третьи сутки не получают сигнала с украинской стороны о готовности к разведению сил на одном из пилотных участков на линии соприкосновения - в городе Петровское.

Как передает корреспондент "Интерфакса", представители Народной милиции ДНР в Петровском вновь запустили ракетницу белого цвета. Это является сигналом о готовности начать отвод.

Однако с украинской стороны аналогичный сигнал не последовал. Как сообщили "Интерфаксу" в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК), отвод вооружений сорван по вине Киева.

"Это конечный день, третий день, который был отведен на практические мероприятия по отведению (сил и средств - ИФ). Они не свершились, что является срывом плана-графика. Будем ждать дальнейших действий в Минске", - сказал журналистам глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

В среду и четверг (9-10 октября) ополченцы ДНР дважды запускали ракету, однако ответа с украинской стороны не последовало и разведение срывалось.

В соответствии с договоренностями на отвод вооружений в пилотных зонах дается три дня. К 12 октября вооружения и силы противоборствующих сторон в Петровском и Золотом должны быть разведены. Это является одним из условий проведения саммита глав государств "Нормандской четверки".