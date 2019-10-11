ЛНР объявила о срыве Киевом отвода вооружений в Золотом

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) со третьей попытки не получили сигнала с украинской стороны о готовности к разведению сил на одном из пилотных участков на линии соприкосновения.

"Отвод сорван из-за отказа украинской стороны", - сообщили "Интерфаксу" в народной милиции ЛНР.

Как передает корреспондент "Интерфакса", представители народной милиции в Золотом вновь запустили ракетницу белого цвета. Это является сигналом о готовности начать отвод. С украинской стороны аналогичный сигнал не последовал.

Руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко констатировал, что "украинская сторона полностью проигнорировала и тем самым сорвала все мероприятия по разведению сил и средств на участке в районе Золотого".

В среду и четверг ополченцы ЛНР также запускали ракетницу белого цвета, однако украинская сторона не дала аналогичного ответа. В соответствии с договоренностями на отвод вооружений в пилотных зонах отводилось три дня, пятница являлась крайним сроком.

Ранее в пятницу о срыве отвода вооружений в Петровском сообщили представители Народной милиции ДНР.

К 12 октября вооружения и силы противоборствующих сторон в Петровском и Золотом должны быть разведены. Это является одним из условий проведения саммита глав государств "Нормандской четверки".