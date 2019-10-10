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ДНР обвинила Украину в срыве отвода сил в Петровском

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) снова не получили сигнала с украинской стороны о готовности к разведению сил на одном из пилотных участков на линии соприкосновения.

Как передает корреспондент "Интерфакса", ранее представители народной милиции вновь запустили в Петровском сигнальную ракету белого цвета. Это является сигналом о готовности начать отвод. Однако с украинской стороны аналогичный сигнал не последовал.

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"Отвод сорван по вине украинской стороны", - сообщили "Интерфаксу" в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Накануне ополченцы ДНР дважды запускали сигнальную ракету белого цвета, однако ответа с украинской стороны не последовало и разведение сорвалось.

В соответствии с договоренностями на отвод вооружений в пилотных зонах дается три дня. Таким образом, очередная попытка может быть предпринята в пятницу. К 12 октября вооружения и силы противоборствующих сторон в Петровском и Золотом должны быть разведены. Это является одним из условий проведения саммита глав государств "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия).

ДНР Донбасс Украина

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