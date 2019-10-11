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Путин предупредил о чрезвычайной опасности размещения ракетного оружия в космосе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что размещение ракетного оружия в космосе еще больше ухудшит ситуацию в сфере безопасности в мире.

По словам Путина, выступавшего на саммите СНГ в пятницу в Ашхабаде, размещение такого оружия в космосе еще хуже, чем развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Это чрезвычайно опасный шаг, считает президент РФ.

"Дело может дойти до того, что над головой каждого государства будут висеть какие-то ударные (ракетные - ИФ) комплексы, в конце концов. Подлетное время поражения соответствующих объектов составит 5-7 минут", - отметил российский лидер.

Он подчеркнул также, что серьезную угрозу представляет и сложность управления подобными комплексами. "Ведь управлять такими системами непросто в космическом пространстве. Возможны технологические сбои, все что угодно", - сказал Путин.

"Поэтому такое отношение, как минимум, беспечное к вопросам безопасности, не буду употреблять крепких выражений, не радует", - добавил президент.

Ранее в пятницу на саммите СНГ Путин говорил, что Россия будет работать над созданием своих РСМД, раз они появились у США, но размещать ракеты в Европе не планирует.

Владимир Путин СНГ

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