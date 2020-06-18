В "Роскосмосе" предложили принять резолюцию о запрете гонки вооружений в космосе

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" осуждает стратегию космической обороны, разработанную Пентагоном, и предлагает принять резолюцию о предотвращении гонки вооружений в космосе, заявил через пресс-службу замгендиректора госкорпорации Сергей Савельев.

Он напомнил, что "Роскосмос" последовательно добивается принятия этой резолюции на всех возможных переговорных площадках, в том числе на конференции по разоружению.

"С крайней настороженностью воспринимаем заявления о том, что Россия собирается размещать оружие в космосе, направленное против США", - добавил он.

17 июня Пентагон представил Стратегию космической обороны США, целями которой заявлены сохранение превосходства США в космосе, поддержка национальных и совместных операций и обеспечение стабильности в Космосе.

В сопроводительных материалах к Стратегии, в частности, говорится, что одной из величайших стратегических угроз являются действия России и Китая, которые "милитаризировали космос и превратили его в зону боевых действий".

Савельев отметил, что Россия готова наращивать сотрудничество с США в космической сфере."Естественно, в таких вопросах мы исходим из принципа взаимности и равноправия. Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнеров могут нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере", - добавил он.