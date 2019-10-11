Путин сообщил, что Россия создаст свои РСМД

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Россия будет работать над созданием ракет средней и меньшей дальности (РСМД), раз они появились у США, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в Ашхабаде.

Как сказал Путин, выступая на Совете глав государств СНГ в пятницу, он уведомил многих мировых политических лидеров, что РФ не собирается размещать РСМД, "если они у нас появятся, а мы теперь, конечно, будем над этим работать".

Ранее на этом мероприятии президент РФ также говорил, что неопределенность вокруг Договора о СНВ-3 провоцирует гонку вооружений.

5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в договоре РСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

ДРСМД запрещал производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

США 2 августа 2019 года официально прекратили участие в ДРСМД, до этого они обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к российской крылатой ракете 9М729 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Москва обвинения отвергала и выдвигала к США встречные претензии.

Комплекс "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск. Оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера-М" не нарушает ДРСМД.