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ИГ взяло ответственность за попытку подрыва российских военных в Сирии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за подрыв двух самодельных взрывных устройств на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии, сообщил в субботу портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов в интернете.

В пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что на маршруте патрулирования российской военной полиции в провинции Деръа на юге Сирии сработало самодельное взрывное устройство, в результате этого взрыва никто не пострадал. Когда на место инцидента прибыли сотрудники сирийских органов безопасности, произошел второй взрыв, в результате которого двое из них получили легкие ранения.

Глава ЦПВС также отметил, что на фоне турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии активизировались боевики в других регионах страны. По его словам, 10 октября в Сирии зафиксировано 28 обстрелов боевиками населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Сирия Россия Исламское государство

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