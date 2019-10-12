Путин заявил, что Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что все иностранные силы, находящиеся в Сирии нелегитимно, должны покинуть ее территорию, и подчеркнул, что Россия тоже поступит так, если новое руководство страны скажет, что не нуждается в российском присутствии.

"Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирии, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется", - сказал он в интервью телеканалам RT, Arabik Sky News и Al Arabiya.

Путин дал интервью в преддверии визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Выдержки из него приводятся на сайте телеканала RT.

Российский президент подчеркнул, что в настоящее время вопрос об иностранном присутствии абсолютно открыто обсуждается со всеми партнерами РФ, в том числе с Ираном и Турцией.

"И с иранскими партнерами, и с турецкими, неоднократно говорили об этом и американским нашим партнерам (...) - отметил Путин. - И также, как я сейчас вам скажу, я говорю открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность САР должна быть полностью восстановлена".