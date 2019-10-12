Несущие колонны Саудовской Аравии

Как Saudi Aramco восстанавливается после атаки на крупнейший комплекс подготовки нефти

Последствия разрушений на комплексе подготовки нефти Saudi Aramco Фото: Интерфакс

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco в преддверии официального визита президента России Владимира Путина в королевство решила показать российским журналистам поврежденные в результате атак беспилотников нефтяные объекты, а также предварительные итоги работ по их восстановлению.

Проверка на прочность

Еще даже не долетев до КСА, в самолете встречаешь много доброжелательных к туристам людей, радующихся новым веяниям, которые прибывают вместе с ними. Страна хочет и готова меняться, желает интеграции с остальным миром, больше не хочет быть оазисом в пустыне. Чтобы быстро преодолеть годами сложившийся уклад в обществе наследный принц использует "шоковую терапию", в результате которой женщины, в частности, получают больше прав. Так, женщинам разрешили водить машины, посещать стадионы, заниматься некоторыми "мужскими" видами спорта, ходить без абаи и хиджаба. И хотя молодое поколение и люди среднего возраста поддерживают нововведения, радикальных нарядов на улицах пока не увидишь.

Страна, ранее закрытая для туристов, решила наконец-то ворваться и в этот бизнес, упростив визовый режим для иностранцев. Однако нефть по-прежнему остается основным источником дохода государства, поэтому именно этот сектор стал объектом нападения.

Атаки на крупнейший в Саудовской Аравии комплекс подготовки нефти Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс произошли 14 сентября, в результате чего было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн б/с, то есть около половины добычи в стране. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран, в свою очередь, отвергает эти обвинения.

Пресс-тур был организован неслучайно еще и потому, что, как сообщалось ранее, уже на следующей неделе Saudi Aramco может дать старт процессу IPO, которое станет крупнейшим в истории: при размещении 2% акций компания - один из мировых лидеров по добыче нефти - может привлечь $40 млрд.

Хурайс

Чтобы добраться до нефтяных объектов Saudi Aramco журналистам пришлось проделать долгий путь. До месторождения Хурайс из Эр-Рияда около часа полета на самолете нефтекомпании, который, впрочем, скрасили арабский кофе с кардамоном и финики в сиропе, а также виды безграничной песчаной пустыни через иллюминатор.

По прибытии на месторождение Хурайс представители Saudi Aramco рассказали, что, в результате атак было повреждено 4 стабилизационные колонны. Спасательные службы прибыли на место возгорания немедленно. Так как атака произошла в глубокой ночи, менеджмента компании на производственном объекте не было, только обслуживающий персонал. Осложнял ситуацию даже ветер, который в тот день дул с юга, тогда как учения по эвакуации работников проходили с расчетом на северный ветер. Однако оператору удалось принять правильное решение и изменить направление эвакуации, никто не пострадал. А благодаря тому, что атакующие беспилотники застряли в конструкции колонны, разрушительный эффект оказался меньше, чем мог бы быть. Полностью пожар удалось потушить за 4-5 часов.

Производственная мощность месторождения Хурайс составляет 1,45 млн б/с. Всего за десять дней компании удалось вернуть добычу на уровни, которые были до атаки - 1,2 млн б/с. Saudi Aramco отмечает, что способна добывать на данный момент и на полную мощность, если появится такая необходимость.

В настоящее время только одна из четырёх колонн стабилизации все еще находится в нерабочем состоянии. Компания объясняет, что смогла так быстро вернуться к прежним объемам благодаря запасным мощностям, которые строились, в том числе, на случай таких внештатных ситуаций.

Кроме того, журналистам также показали и оставшиеся части самих беспилотников, которые были найдены на площадке после пожара и собраны в одном месте для демонстрации - от совсем небольших частиц металла до крупных фрагментов девайсов.

Абкайк

После Хурайса журналистам предстоял еще один небольшой перелет и полтора часа на автобусе до другого подвергшемуся атаке месторождения - Абкайк. На улице с каждым часом становилось все жарче, и вскоре цифра на электронном термометре автобуса достигла 40 градусов. Неудивительно, что при такой погоде за все время в пути на улице не было замечено ни единого пешехода.

На втором месторождении было разрушено 5 из 10 стабилизирующих колонн, а также сфероиды, которые предназначены для отделения воды от нефти и газа. Все колонны были отключены от работы сразу после нападения. Как и на месторождении Хурайс, пожар был потушен в короткие сроки. Уже через 48 часов добыча была восстановлена до 2 млн б/с при мощности в 4,5-5 млн б/с. 25 сентября Saudi Aramco полностью вышла на месторождении на уровень добычи, который был до атак.

На данный момент 3 стабилизирующие установки еще находятся в процессе восстановления, который завершится, согласно ожиданиям компании, в течение двух недель. Еще две колонны предполагается реконструировать в течение 6-8 недель.

Между тем, запланированный в рамках пресс-тура брифинг президента Saudi Aramco Амина Нассера не состоялся. Несмотря на то, что компания всеми силами пытается уверить, что все последствия после атак были быстро ликвидированы, сопровождающие на объектах отказывались называть какие-либо цифры. Возможно, это связано с периодом молчания, который действует на некоторых биржах перед IPO.

Иди и смотри

Возвращаясь из пустыни в столицу, никак не скажешь, что кто-то озабочен прошедшими нападениями. Город живет, гудит, активизируясь ближе к ночи, когда спадает жара. За три дня до визита президента РФ в Эр-Рияде стартовал развлекательный сезон 2019 года - Riyadh Season, который продлится в течение двух месяцев до 15 декабря. В этот период запланировано большое количество художественных, спортивных и культурных мероприятий.

В рамках самого визита в Саудовской Аравии начнется программа "Культура России в Эр-Рияде", которую представит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Министерством культуры Королевства.

Так, Государственный Русский Музей впервые на Ближнем Востоке представит крупнейшую выставку из 19 картин всемирно известного художника Василия Кандинского.

Звезды российской оперы Аида Гарифуллина и Ильдар Абдразаков исполнят известные российские и зарубежные произведения классической музыки, включая арию Варяжского гостя из оперы "Садко" Николая Римского-Корсакова и музыкальный фрагмент "Улетай на крыльях ветра" из оперы Александра Бородина "Князь Игорь".

А еще жители королевства смогут увидеть 9 российских и советских фильмов и мультфильмов: "Летят журавли", "Тренер", "Салют 7", "Сталинград", "Зеркало", "Гофманиада", "Ежик в тумане", "Старик и море", "Иди и смотри". Неделя станет первым в истории показом российского кино в Саудовской Аравии, где публичные киносеансы возобновились в 2018 году.