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Посол США при Евросоюзе даст показания против Трампа в Конгрессе

Ранее он отрицал, что между США и Украиной есть договоренность о расследовании дела Байдена

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Посол США при Евросоюзе Гордон Сондланд даст перед Конгрессом показания о том, что президент Дональд Трамп попросил его отрицать договоренность с Украиной , сообщила The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

По информации газеты, Сондланд даст показания на следующей неделе. Якобы Сондланд не знал, существует ли с Украиной договоренность по поводу расследования дела Байдена в обмен на поставки оружия.

Демократы в Когрессе хотят начать процедуру импичмента Трампа, поскольку считают, что тот злоупотребил своей властью и влиянием США на международной арене, чтобы побороть своего противника на грядущих президентских выборах Джо Байдена. Предположительно, он попросил президента Украины Владимира Зеленского расследовать деятельность сына Джо Байдена в совете директоров одной из украинских компаний.

До этого сторонники действующей администрации считали отрицание Сондланда одним из аргументов в пользу того, что договоренности между Трампом и Зеленским не существует.

Гордон Сондланд США Украина

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