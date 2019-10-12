Поиск

Адвоката Трампа заподозрили в нарушении законов о лоббизме в делах на Украине

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Федеральные прокуроры на Манхэттене ведут расследование в отношении Рудольфа Джулиани, личного адвоката президента США Дональда Трампа, на предмет нарушения законов о лоббизме в своей работе в Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на двух людей, осведомленных о расследовании.

По словам одного из источников, обвинение изучает роль Джулиани в отставке посла США на Украине в 2016-2019 годах Мэри Йованович.

В миреЭкс-посол США на Украине рассказала о давлении Трампа на госдеп для ее увольненияЭкс-посол США на Украине рассказала о давлении Трампа на госдеп для ее увольненияЧитать подробнее

Собеседники издания утверждают, что расследование против Джулиани тесно связано с делом в отношении двух его партнеров Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Им предъявлено обвинение в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. По версии обвинения, они финансировали предвыборные кампании американских политиков в США на деньги бизнесмена из России.

The New York Times отмечает, что в деле Парнаса и Фрумана пока нет данных о правонарушениях со стороны Трампа, однако оно открыло новые подробности в вопросе о предполагаемом давлении на Киев: в кампании, которую поддерживал президент США и вел его личный адвокат, оказались замешаны такие "темные фигуры", как Парнас и Фруман.

Джулиани отверг обвинения в правонарушениях, но признал, что он и его партнеры вместе с украинскими прокурорами собирали потенциально дискредитирующую информацию о Йованович, а также о экс-вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере Байдене.

У газеты нет данных о том, насколько далеко продвинулось расследование или о выдвижении дополнительных обвинений по этому делу.

"Украинское дело"

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. СМИ со ссылкой на информатора сообщили, что Трамп заставлял Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Также утверждалось, что Трамп оказывал давление на Зеленского, задерживая выделение военной помощи Киеву и отказываясь от организации официального визита президента Украины в США.

Расследование, по данным СМИ, было призывно выяснить роль Байдена в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина. Он вел дело в отношении украинской нефтегазовой компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

Комитет по разведке палаты представителей США на фоне скандала опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского. Жалоба осведомителя основана на рассказах нескольких сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на роль Джо Байдена в прекращении расследования, но следов давления в ней нет.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Рудольф Джулиани Мэри Йованович Дональд Трамп Джо Байден Хантер Байден США Украина

Новости по теме

Новости
Brexit

Times сообщила, что Джонсон попросит парламент поддержать любую сделку с ЕС

Пентагон заявил об обстреле Турцией войск США в Сирии

Пентагон заявил об обстреле Турцией войск США в Сирии

ИГ взяло ответственность за попытку подрыва российских военных в Сирии

ИГ взяло ответственность за попытку подрыва российских военных в Сирии
Вторжение Турции в Сирию

Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 399 бойцов курдских формирований

На пути российского патруля в Сирии подорвалось самодельное взрывное устройство

Экс-посол США на Украине рассказала о давлении Трампа на госдеп для ее увольнения

Экс-посол США на Украине рассказала о давлении Трампа на госдеп для ее увольнения

Трамп объявил о намерении назначить Салливана послом в РФ

США разместили дополнительно 3 тыс. военнослужащих в Саудовской Аравии

Суд в Молдавии выдал ордер на арест беглого олигарха Плахотнюка

В Британии выпустили первую в мире банковскую карту из чистого золота

В Британии выпустили первую в мире банковскую карту из чистого золота
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');