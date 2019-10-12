Адвоката Трампа заподозрили в нарушении законов о лоббизме в делах на Украине

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Федеральные прокуроры на Манхэттене ведут расследование в отношении Рудольфа Джулиани, личного адвоката президента США Дональда Трампа, на предмет нарушения законов о лоббизме в своей работе в Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на двух людей, осведомленных о расследовании.

По словам одного из источников, обвинение изучает роль Джулиани в отставке посла США на Украине в 2016-2019 годах Мэри Йованович.

Собеседники издания утверждают, что расследование против Джулиани тесно связано с делом в отношении двух его партнеров Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Им предъявлено обвинение в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. По версии обвинения, они финансировали предвыборные кампании американских политиков в США на деньги бизнесмена из России.

The New York Times отмечает, что в деле Парнаса и Фрумана пока нет данных о правонарушениях со стороны Трампа, однако оно открыло новые подробности в вопросе о предполагаемом давлении на Киев: в кампании, которую поддерживал президент США и вел его личный адвокат, оказались замешаны такие "темные фигуры", как Парнас и Фруман.

Джулиани отверг обвинения в правонарушениях, но признал, что он и его партнеры вместе с украинскими прокурорами собирали потенциально дискредитирующую информацию о Йованович, а также о экс-вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере Байдене.

У газеты нет данных о том, насколько далеко продвинулось расследование или о выдвижении дополнительных обвинений по этому делу.

"Украинское дело"

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. СМИ со ссылкой на информатора сообщили, что Трамп заставлял Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Также утверждалось, что Трамп оказывал давление на Зеленского, задерживая выделение военной помощи Киеву и отказываясь от организации официального визита президента Украины в США.

Расследование, по данным СМИ, было призывно выяснить роль Байдена в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина. Он вел дело в отношении украинской нефтегазовой компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

Комитет по разведке палаты представителей США на фоне скандала опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского. Жалоба осведомителя основана на рассказах нескольких сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на роль Джо Байдена в прекращении расследования, но следов давления в ней нет.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.